Най-студено тази сутрин е в Северна и Западна България, където температурите паднаха до минус 3 градуса (Кнежа), а във Видин и Добрич - минус 2. Справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 5.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 0 градуса

- Пловдив 3 градуса

- Варна 4 градуса

- Бургас 6 градуса

- Русе 3 градуса

- Стара Загора 1 градус

- Благоевград 2 градуса