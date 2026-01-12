ЗАРЕЖДАНЕ...
Минус 22 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
- София минус 6 градуса
- Пловдив минус 3 градуса
- Варна минус 4 градуса
- Бургас минус 2 градуса
- Русе минус 6 градуса
- Стара Загора минус 4 градуса
- Благоевград минус 3 градуса
