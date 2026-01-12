Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус 22 градуса (връх Мусала). Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София минус 6 градуса- Пловдив минус 3 градуса- Варна минус 4 градуса- Бургас минус 2 градуса- Русе минус 6 градуса- Стара Загора минус 4 градуса- Благоевград минус 3 градуса