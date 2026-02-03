ЗАРЕЖДАНЕ...
Минус 14 градуса бяха измерени в Кнежа
©
ФОКУС припомня, че НИМХ отправи предупреждение за опасно ниски температури е в сила за цялата страна, без Благоевград и областта.
В по-голямата част от страната температурите ще останат под нулата и през деня.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Иван Хиновски: Диференциално тарифиране е мярка, която стимулира прилагането на енергийна ефективност
02.02
Сдружение за достъпна и качествена храна: Силният контрол върху вноса е икономическа сигурност
01.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.