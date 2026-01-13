Красимир Вълчев, който днес е в областния център по повод откриването на нова STEM среда в 8-мо средно училище "Арсени Костенцев“, предаде ФОКУС.
STEM средата е изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя включва STEM център и шест високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи. Общата стойност на проекта е близо 186 000 евро.
Министър Вълчев благодари за поканата да присъства на това важно събитие, с което се отбелязва успешното реализиране на проекта за STEM център в учебното заведение.
"Поздравления за това, че добавяте към него изкуствата, че той няма да бъде само математика, техника и природни науки. Тези мозайки са емблема на вашето училище. Поздравления за това, което правите в областта на мозаечното изкуство. Поздравления за г-жа Гошева за това, че ръководи тази дейност на децата и че ще има много ученици, които вероятно ще я наследят. Това наистина е впечатляващо“, каза министър Красимир Вълчев.
Той поздрави училищното ръководство и за спечеления проект за изграждане на физкултурен салон. Той ще бъде построен по програмата на Министерството на образованието и науката "Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024–2027 година“ и е на стойност малко над 1 милион евро.
"Това е най-големият наследен проблем на образователната инфраструктура – липсата на физкултурни салони в голям процент от училищата. Радвам се, че през 2023 година предложихме програмата и тя се реализира, и че ще бъдат изградени над 500 подобни обекта само по тази програма. Поздравявам училищния колектив за усилията за подобряване на резултатите и модернизиране на техническата база и благодаря на всички, които помагаха на училището и въобще на образователните институции, защото това е едно от най-важните и най-добрите неща, които можем да направим за развитието на обществото. Успех в ползването на STEM центъра и в изграждането на физкултурния салон“, подчерта министърът в оставка.
От своя страна директорът на учебното заведение Сергей Биров каза, че днес е значим ден в развитието на Осмо средно училище "Арсени Костенцев“. "Откриваме дейността на новия STEM център и поставяме началото на строителните дейности по изграждане на модерен физкултурен салон. Тези важни събития се случват в юбилейна за училището година, в която се навършват 45 години от неговото създаване“, допълни той.
Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим отслужи водосвет, а на двете събития, случили се в благоевградското училище, присъстваха представители на местната власт, сред които областният управител на Благоевград Георги Динев, заместник-кметът на Община Благоевград Боряна Шалявска, председателят на Общинския съвет – Благоевград Антоанета Богданова и други.
