Министърът на туризма участва в международния форум за Югоизточна Европа под егидата на СОТ

© Министърът на туризма д-р Илин Димитров е на работно посещение в Албания в периода 3-5 април, където ще участва в международен форум за региона на Югоизточна Европа, провеждан под егидата на Световната организация по туризъм към ООН – FESTA – The Future Environmental and Sustainable Tourism in Albania или "Бъдещият екологичен и устойчив туризъм в Албания“, съобщиха от Министерство на туризма.



Участниците ще обсъждат бъдещето на сектора и ролята на правителствата в определянето на дневния ред за туризма на бъдещето. Министър Илин Димитров е сред официалните участници в панелната дискусия заедно с ресорните министри на страната домакин, Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Косово, Литва и Сан Марино, държавния секретар в министерството на туризма и спорта на Хърватия и заместник-министри от Гърция и Турция.



В рамките на форума в Тирана ще се проведе и неформална среща на министрите или държавни секретари, отговарящи за сектор туризъм, на страните от Югоизточна Европа. Събитието ще бъде открито тази вечер от Еди Рама, министър-председател на Албания, Франс Тимерманс, заместник-председател на Европейската комисия, Зураб Пололикашвили, генерален секретар на СОТ и Мирела Кумбаро, министър на туризма и околната среда на Албания.



По време на посещението на министър Димитров са предвидени и редица двустранни срещи с негови колеги.