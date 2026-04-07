Кабинетът "Гюров" ще отпусне 18 млн. евро – целеви разходи за общините за субсидиране на междуселищните автобусни линии. Също така ще бъдат одобрени още 5,7 млн. евро за ученически транспорт. Това стана ясно вчера, както вече ФОКУС ви информира.

"Горива в Европа ще има, но въпросът е на каква цена. Кабинетът следи ситуацията и работи спрямо нея, следи и как работят мерките". Това заяви служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов пред NOVA.

Министърът обясни, че служебното правителство е одобрило 11,4 млн. евро, за да няма прекъсване на автобусните превози в цялата страна, което би могло да се случи заради увеличението на цените на горивата.

Сред предвидените от правителството мерки е още двойно увеличение на държавната помощ за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния сектор. Тя ще бъде увеличена от 25 млн. евро на 50 млн. евро. България е изпратила писмо до Европейската комисия по този въпрос. Обмисля се и отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонентата в тол таксите за камиони над 3,5 тона и за автобуси.