|Министърът на транспорта: Директните полети до САЩ ще отворят нови пазари за българския туризъм
Гроздан Караджов подчерта, че българският превозвач GullivAir вече е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 г. Водят се преговори за слотове на летищата "Джон Ф. Кенеди“ и Чикаго, които са на финален етап.
Паралелно с това въздушният трафик в страната продължава да расте. Само за първите девет месеца на 2025 г. летище "Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници и повече от 51 хиляди самолетодвижения, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година. Очакванията са до края на годината броят на пътниците да достигне 8,4 милиона.
"Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати – над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година“, посочи вицепремиерът Караджов.
Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите. Летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, а през ноември предстои и връзка с Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата.
"Wizz Air вече оперира със седем самолета в София и два във Варна, Ryanair и Jet2.com разшириха дейността си по Черноморието, а Bulgaria Air възстанови ключови линии до Париж, Франкфурт и Прага. Това е ясен сигнал, че България е атрактивен пазар за инвестиции и туризъм“, отбеляза вицепремиерът.
В дискусията участие взеха заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, представители на авиационния и туристическия сектор, дипломатическите мисии и бизнеса. Събитието е организирано от Националния борд по туризъм с институционалната подкрепа на Министерството на туризма и Министерството на транспорта и съобщенията.
