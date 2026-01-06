Атанас Запрянов пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.
Запрянов отбеляза, че през миналата година са провели 24 конкурса и са одобрили на служба 1300 души.
"Стартирахме проектите за модернизация в парламента, но националния план се намира в ЕК, а отзивите са, че 9 от проектите ще бъдат одобрени. Чакаме през февруари съветът да одобри плана и да предложи заемно споразумение за 3 млрд. и 261 милиона", допълни той.
В тези условия Министерството на отбраната и отбранителният сектор ще трябва да изчакат. От МО заключиха, че таботят с конкретна цел - към 2030 година българската армия да заеме достойно място в Военния баланс на силите в регионален мащаб.
"Работим с конкретна цел – към 2030 г. Българската армия да заема достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб. Надявам се тази инерция да продължи и да се намери държавническо мислене, заяви от своя страна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.