Сергей Игнатов по време на парламентарен контрол в Народното събрание.
По думите му отстраняването на тези педагогически специалисти не решават проблема.
"Прокуратурата е сезирана по случая и е взела мерки. Имаме случай на продължаващ тормоз и насилие над едно дете. На дадения етап, когато получи резултатите от прокуратурата, МОН ще се намеси", обясни той, като отбеляза, че е възможно, когато това се случи той вече да не е на поста министър.
"Случаят "Билигин" може да бъде регистриран всякъде, дори да излезе от пределите на училището", добави Игнатов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.