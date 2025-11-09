ЗАРЕЖДАНЕ...
Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лукойл" и съм сигурен, че ще го получим
"Много е различна ситуацията между Унгария и България, защото те работят с руски нефт и нямат техническа възможност да доставят нещо различно от него. Ние вече повече от година не работим с руски нефт. Искаме делегация от тези санкции за продължаване в функционирането на рафинерията. И съм напълно сигурен, че ще я получим“, каза министърът.
Той увери, че всички мерки са предприети, за да не се стигне до криза на горивата в страната.
"Предприети са абсолютно всички мерки, за да бъдат осигурени горива на българския пазар. Колкото до цените на международния пазар, наблюдават се минимални намаления на цените на нефта, така че със сигурност не очакваме нито криза, нито значителни увеличения на цените. Пазарът функционира нормално“, добави Дилов.
Министърът обясни и целта на новата законодателна промяна, която позволява държавата да поеме пълен контрол над рафинерията чрез фигурата на особен управител.
"Този особен управител ще влезе в управлението на компанията. Функциите са разширени, защото компанията управлява и складове, и бензиностанции. За нас е важно да функционира цялото портфолио на компанията“, уточни той.
Що се отнася до евентуална продажба на активите на "Лукойл“, Дилов посочи, че на този етап това не е приоритет.
"Това е постановка, която би била много дълга във времето, защото на този етап не се предвижда продажба. Основната цел е да се осигури непрекъсваемост на процесите, защото тази рафинерия осигурява 80% от горивото на българския пазар“, обясни министърът.
По отношение на възможността Българският енергиен холдинг да купи "Лукойл“, той заяви:
"Тази хипотеза ми се струва добре дошла, защото би означавала повече приходи за бюджета, но на този етап не е на дневен ред“.
Министърът коментира и проектобюджета за 2026 г., който работодателите смятат за вреден за икономиката: "Винаги ще бъда солидарен с бизнеса и работодателите. Това е бюджет на компромиса – за десните е лев, за левите е десен, за работодателите е вреден, за синдикатите е неприемлив. Това е възможният бюджет в рамките на закона и 3% дефицит“.
