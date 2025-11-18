Валентин Мундров на среща с Анет Крьобер-Рийл, вицепрезидент по правителствените въпроси и публичната политика за Европа в Google, която се проведе в Берлин.
"България е стабилен и предвидим партньор, който предлага надеждна среда за дългосрочни чуждестранни инвестиции. Със стратегически фокус върху цифровата трансформация и развитието на иновациите страната ни създава благоприятни условия за огромни технологични компании като Google. Българското правителство остава ангажирано да поддържа прозрачни правила, сигурна бизнес среда и открит диалог с глобалните инвеститори", каза още министър Мундров.
Сред темите на разговор бяха възможностите за изграждане на център за данни на Google в България, както и инвестиции в сферата на дигиталната трансформация, облачните технологии и изкуствения интелект.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.