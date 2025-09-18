Новини
Министър Запрянов утвърди акта по сдаване и приемане на длъжността Директор на Служба "Военна полиция"
Автор: Илиана Пенова 18:13
©
Министърът на отбраната Атанас Запрянов утвърди акта по сдаване и приемане на длъжността Директор на Служба "Военна полиция" на тържествена церемония днес, 18 септември. Документът беше подписан от заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев, който със заповед на министъра, е назначен за председател на комисията. Настоящият директор на структурата - бригаден генерал Ивайло Сотиров предаде длъжността на досегашния заместник-директор полковник Християн Христов, който с

Указ на президента, е назначен за временно изпълняващ на длъжността директор на Служба "Военна полиция“, считано от 19 септември 2025 г. до назначаване на титуляр, за срок, не по-дълъг от една година.

Министър Атанас Запрянов награди бригаден генерал Ивайло Сотиров с награден знак "За вярна служба под знамената" първа степен и се обърна към личния състав на Служба "Военна полиция" с думите: "Служба "Военна полиция" е особена и задачите, които стоят пред нея, имат изключително голямо значение по отношение на спазването на реда, законността, дисциплината във въоръжените сили; за охраната на обекти, за борбата с негативните явления в армията и отбраната, като корупцията и злоупотребите с материални и финансови средства, борбата с алкохола и наркотиците. Тя се грижи за моралната страна на нашите въоръжени сили, но, за да сме успешни в това, трябва пример за подражание". Той посочи, че именно "Военна полиция" трябва да бъде еталон за морал и неподкупност, а офицерите от службата трябва да са заслужили доверието и уважението на своите подчинени с високонравствени качества.

Министър Атанас Запрянов заяви още: "Познавам военната полиция от нейното създаване, както и различните реформи, през които премина. За всички тези години службата имаше важна роля като инструмент в подкрепата на дейността на министъра на отбраната". Той благодари на генерал Сотиров, затова, че за времето начело на службата е направил всичко възможно да изпълни задачите така, както законите и уставите го изискват.

Министър Запрянов се обърна към новия директор полковник Християн Христов с призив да бъде безкомпромисен към всички негативни прояви вътре в службата. От своя страна полковник Христов увери, че ще положи всички усилия да се работи при спазване на принципите на законност, прозрачност и професионализъм. Той се обърна към личния състав на службата като ги призова да намерят сили и способности да се справят с предизвикателствата от вътрешен и външен характер, пред които са изправени.

"Служба "Военна полиция" е широкоспектърна с многообразни функции, ние ще запазим всички способности, които имаме към момента, и имаме амбицията да изградим нови. Вярвам, че ръководството на Министерството на отбраната ни дава висока оценка и, за да бъдем още по ефективни, трябва да работим в тази посока. Много разчитам на хората, защото изпълнението на ежедневните задачи на една такава структура, която е едновременно и част от въоръжените сили, и контролен орган, изисква професионализъм и компетенции от служителите и най-вече от техните началници, подчерта полковник Християн Христов.

