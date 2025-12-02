Красимир Вълчев, който бе гост на откриването на новия STEM център в ПГ "П. Р. Славейков“ – град Якоруда.
На събитието присъстваха кметът на Община Якоруда г-н Мехмед Вакльов, Народният представител от ПП ДПС – Ново начало Фатима Йълдъз, Таня Михайлова – началник на кабинета на министъра на МОН, Чавдар Здравчев – парламентарен секретар на МОН, Областният управител на Благоевград Георги Динев, зам. областния управител на Благоевград – Христо Ангелов, Ивайло Златанов - Началник Регионално управление на образованието - Благоевград, Председателя на Фондация "Българска памет"- д-р Милен Врабевски , Хатидже Джурина - Фондация "Българска памет", зам. кметовете на общината, както и директори и учители от всички училища и детски градини на територията на общините Якоруда и Белица.
По време на срещата бяха обсъдени множество важни теми, свързани с бъдещето на образованието, развитието на училищната среда и ролята на STEM обучението. Министър Вълчев проведе открита и конструктивна дискусия, в която всеки присъстващ имаше възможност да сподели мнение и да постави въпроси от значение за местната образователна общност.
Благодарим на министър Вълчев за това събитие, което поставя фокус върху модерното образование и развитието на нашия регион.
