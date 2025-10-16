Министър Вълчев: STEM центровете ще подобрят резултатите на учениците по математика и природни науки

© МОН Дейностите по Плана за възстановяване и устойчивост допринасят за модернизирането на образователната ни система. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на Център за високи постижения в Земеделската професионална гимназия "Климент Тимирязев“ в Сандански, който също е изграден със средства по ПВУ.



"Финансираме изграждането на 28 такива центъра за високи постижения в някои от най-добрите професионални гимназии в страната – по един във всяка област. Това са бази за обучение с най-модерно оборудване, където учениците могат да развият умения в производствена среда, която е максимално близка до реалната“, коментира министър Вълчев.



Той припомни, че преди 5 години, когато беше програмиран Планът за възстановяване и устойчивост, в него бяха заложени няколко основни цели в сектор образование. Едната е изграждане на STEM център във всяко училище в страната – над 2200. "Почти всеки ден в момента се откриват такива кабинети. Убедени сме, че тези STEM центрове ще подобрят резултатите по математика и природни науки – по-голямата част от ученето ще става чрез приложни задачи и експерименти“, посочи министър Вълчев.



Той добави, че с друга операция по ПВУ се ремонтират ученически общежития. Една от тези напълно обновени бази посети министър Вълчев в Сандански днес. Отделно със средства по Плана се изграждат и младежки центрове, като този, който беше открит по-рано днес.



Министър Вълчев посочи, че отделно от проектите по ПВУ, в образователната система се правят значителни инвестиции по национални програми. Той даде пример с двете големи програми за по 240 млн. лева за изграждане и разширение на училища и детски градини и за нови спортни площадки и физкултурни салони, от които се виждат резултатите. "Ако погледнем с ретроспекция 10-15 години ще видим как се модернизира системата с всички уговорки че трябва още много да направим, посочи министърът.



Земеделската професионална гимназия "Климент Тимирязев“ е определена за Център за високи постижения в няколко направления – "Земеделие и животновъдство“, "Градинарство“, "Пътувания, туризъм и свободното време“. В училището са изградени учебна винарна, лаборатории, авто сервиз, оборудване със земеделска техника, оранжерия, учебна мандра за производство на сирене, кашкавал и мляко, както и учебен хотел и кабинети, информират от МОН.