Министър Тахов: Очакваме над 50 магазина за хората да отворят непосредствено преди Нова година
Автор: Луиза Транчева 19:50Коментари (0)68
Над 50 магазина за хората трябва да отворят врати непосредствено преди Нова година. Те ще са заредени с над 30 вида продукти българско производство на цени, които да са достъпни за гражданите. Това обясни във Велико Търново министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, предаде кореспондент на "Фокус“. Той пристигна в старата столица за откриването на Национален биофест, който се провежда за пръв път по инициатива на Министерство на земеделието и храните. В своеобразния базар в парк "Марно поле“ производители и занаятчии от цялата страна представят своите продукти, като ще останат в града до неделя – 28 септември.

"На 27 август беше сформирано дружество "Магазин за хората“, като беше избран изпълнителен директор, бяха избрани и членове на Съвета на директорите. Това са хората, които са призвани да реализират идеята в цялост, която идея беше възложена на Министерство на земеделието и храните през решение на Народното събрание. Съгласно концепцията, която те са изградили и съгласно устойчивостта на самата идея се очаква не само един, а повече от 50 магазина да бъдат заредени с над 30 вида продукти непосредствено преди Нова година“, поясни министър Тахов.

Той коментира още Законът за виното и ракията, като уточни, че той е свален от обществено обсъждане заради броженията на хората, ще бъде преработен и представен в новия си вариант, след като бъде съгласуван и с браншовите организации.

"Сега продължаваме по неговата работа, ще го надградим и когато сме готови ще го представим на премиера и на всички вас за консултации“.

Министър Георги Тахов увери и, че земеделските производители на царевица и слънчоглед, които са претърпели най-сериозни загуби заради сушата, ще бъдат компенсирани.

Категоричен бе и, че няма основания да има повишение в цената на олиото, тъй като добивите към този момент – при 80% прибрана реколта, са аналогични с миналогодишните.

Той допълни и, че се обмисля подпомагане и на останалите сектори, пострадали от сушата.

Вижте повече във видеото.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
