Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Министър Тахов: До края на годината земеделците ще получат над 1 млрд. лв. 
Автор: Емануела Вилизарова 14:30Коментари (0)42
©
"През тази година се предвижда земеделските стопани да получат значително по-голям финансов ресурс от над 1 млрд. лв. по общо 33 различни интервенции на директните плащания за Кампания 2025 и схемите на държавните помощи“. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на работна среща с представители на браншовите организации в сектор "Земеделие“ в МЗХ.

Той подчерта, че подкрепата към земеделските стопани остава основен приоритет на Министерството. Пред присъстващите министър Тахов обяви, че днес Държавен фонд "Земеделие“ ще публикува индикативния график за директните плащания по Кампания 2025. "Миналата година бяха изплатени около 650 млн. лева по 12 схеми, а тази година плановете ни са още по-амбициозни. Предвид трудната година от климатична гледна точка на измръзвания, градушки и засушаване, средствата ще бъдат разплащани възможно най-бързо“, категоричен бе министър Тахов. Той съобщи, че в най-кратки срокове над 14 000 стопани ще получат плащания по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола. Той допълни, че предстои и изплащане на помощ по de minimis за земеделските стопани, отглеждащи дребни преживни животни в зоните с ограничителни мерки заради заболяването шарка, както и компенсации за щети от неблагоприятни климатични условия.

"В последната десетдневка на ноември ще бъдат преведени средствата за измръзвания при овощни култури (сливи, праскови, нектарини, бадеми и др.), а веднага след 1 декември ще бъде извършено и най-голямото плащане – "Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ)“, каза още земеделският министър.

Още по темата: общо новини по темата: 176
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
12:12 / 03.11.2025
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
08:43 / 03.11.2025
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
16:23 / 03.11.2025
Актуални теми
Катастрофа с много коли на "Витошка"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
План за възстановяване и устойчивост на България
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: