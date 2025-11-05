ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Министър Тахов: До края на годината земеделците ще получат над 1 млрд. лв.
Той подчерта, че подкрепата към земеделските стопани остава основен приоритет на Министерството. Пред присъстващите министър Тахов обяви, че днес Държавен фонд "Земеделие“ ще публикува индикативния график за директните плащания по Кампания 2025. "Миналата година бяха изплатени около 650 млн. лева по 12 схеми, а тази година плановете ни са още по-амбициозни. Предвид трудната година от климатична гледна точка на измръзвания, градушки и засушаване, средствата ще бъдат разплащани възможно най-бързо“, категоричен бе министър Тахов. Той съобщи, че в най-кратки срокове над 14 000 стопани ще получат плащания по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола. Той допълни, че предстои и изплащане на помощ по de minimis за земеделските стопани, отглеждащи дребни преживни животни в зоните с ограничителни мерки заради заболяването шарка, както и компенсации за щети от неблагоприятни климатични условия.
"В последната десетдневка на ноември ще бъдат преведени средствата за измръзвания при овощни култури (сливи, праскови, нектарини, бадеми и др.), а веднага след 1 декември ще бъде извършено и най-голямото плащане – "Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ)“, каза още земеделският министър.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 176
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: