Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Министър Силви Кирилов: Не знам да има взето решение относно нов кабинет
Автор: Елена Николова 12:19Коментари (0)30
©
"Аз все още не знам да има взето решение относно нов кабинет", заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов по повод възможните правителствени промени, предаде репортер на "Фокус".

"Аз се съгласих да изпълнявам министърската длъжност, защото имаше програма, имаше действия, които трябваше да бъдат започнати и да се организират. Отделно аз съм достатъчно дълго време в системата, за да съм наясно с нейните диспропорции. Работил съм през целия си живот и сега с моите действия се стремя да бъда в полза на хората" каза още Кирилов.

"Още повече, че в тази система хората се обръщат към нея, когато имат много сериозен проблем. Не може всичко да се реши с магическа пръчка, но аз ако не бях оптимист, нямаше да се съглася да заемам тази длъжност", допълни здравният министър.

Той уточни, че не може да отговори на въпроси относно оставянето му на поста след евентуални промени в кабинета, тъй като "тези решения се вземат на друго ниво". 

"Да не отиваме толкова далече. Професията ми е такава, че живеем за днешния ден, за днешния час", подчерта министърът.

Още по темата: общо новини по темата: 55
20.10.2025 »
20.10.2025 »
19.10.2025 »
19.10.2025 »
19.10.2025 »
18.10.2025 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
15:59 / 18.10.2025
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
10:22 / 18.10.2025
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
15:41 / 18.10.2025
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
10:21 / 18.10.2025
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
19:19 / 18.10.2025
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
Зима 2025/2026 г.
Жандармерия пред община Пловдив
Катастрофи в Кюстендилско
Либерализъм и консерватизъм в Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: