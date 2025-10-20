Министър Силви Кирилов: Не знам да има взето решение относно нов кабинет

© "Аз все още не знам да има взето решение относно нов кабинет", заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов по повод възможните правителствени промени, предаде репортер на "Фокус".



"Аз се съгласих да изпълнявам министърската длъжност, защото имаше програма, имаше действия, които трябваше да бъдат започнати и да се организират. Отделно аз съм достатъчно дълго време в системата, за да съм наясно с нейните диспропорции. Работил съм през целия си живот и сега с моите действия се стремя да бъда в полза на хората" каза още Кирилов.



"Още повече, че в тази система хората се обръщат към нея, когато имат много сериозен проблем. Не може всичко да се реши с магическа пръчка, но аз ако не бях оптимист, нямаше да се съглася да заемам тази длъжност", допълни здравният министър.



Той уточни, че не може да отговори на въпроси относно оставянето му на поста след евентуални промени в кабинета, тъй като "тези решения се вземат на друго ниво".



"Да не отиваме толкова далече. Професията ми е такава, че живеем за днешния ден, за днешния час", подчерта министърът.