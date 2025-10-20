ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Министър Силви Кирилов: Не знам да има взето решение относно нов кабинет
"Аз се съгласих да изпълнявам министърската длъжност, защото имаше програма, имаше действия, които трябваше да бъдат започнати и да се организират. Отделно аз съм достатъчно дълго време в системата, за да съм наясно с нейните диспропорции. Работил съм през целия си живот и сега с моите действия се стремя да бъда в полза на хората" каза още Кирилов.
"Още повече, че в тази система хората се обръщат към нея, когато имат много сериозен проблем. Не може всичко да се реши с магическа пръчка, но аз ако не бях оптимист, нямаше да се съглася да заемам тази длъжност", допълни здравният министър.
Той уточни, че не може да отговори на въпроси относно оставянето му на поста след евентуални промени в кабинета, тъй като "тези решения се вземат на друго ниво".
"Да не отиваме толкова далече. Професията ми е такава, че живеем за днешния ден, за днешния час", подчерта министърът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 55
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: