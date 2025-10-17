ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Петър Дилов: Южна Корея е ключов търговски и икономически партньор на България с дългосрочен потенциал
Дилов заяви, че България отдава голямо значение на търговските и икономическите си отношения с Южна Корея, възприемайки я като ключов партньор с дългосрочен потенциал в региона.
По време на срещата беше отчетено, че двустранната търговия между България и Република Корея показва обещаващо развитие, като съществува значителен потенциал за нейното диверсифициране и разширяване. Това съобщи Министерството на икономиката и индустрията.
Министър Дилов увери, че българската икономика предлага благоприятна среда и силен потенциал в сектори с висока добавена стойност. Той подчерта и стремежа на България да привлече повече корейски инвестиции в производството на автомобилни компоненти, високите технологии, научноизследователската дейност, инфраструктурните проекти, енергетиката и хранително-вкусовата промишленост.
Двамата министри изразиха готовност да задълбочат активния диалог и да подкрепят развитието на контактите между български и корейски компании с цел разширяване на икономическото и инвестиционното партньорство. "Организирането на съвместни бизнес форуми би спомогнало за активизиране на двустранното сътрудничество“, посочи Петър Дилов.
По време на работната си визита в Република Корея икономическият министър проведе среща и с Хи-санг Ким - заместник-министър по икономическите въпроси в Министерството на външните работи. В разговора бе отбелязано, че през 2025 г. двете страни ще отбележат 35 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която открива нови възможности за развитие на партньорството.
От своя страна заместник-министър Ким призова за активното съдействие на България за успешното реализиране на новия проект за изграждането на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй“, в който участват корейски компании. Той изрази също надежда, че корейски компании ще участват активно в проекта за модернизация на отбраната на България, което ще доведе до взаимноизгодно сътрудничество в отбранителната индустрия.
Корейският заместник-министър похвали усилията на България за пълна интеграция в Европейския съюз (ЕС), включително пълноправното ѝ присъединяване към Шенгенското споразумение по-рано тази година и потвърденото ѝ присъединяване към Еврозоната през януари следващата година. Той изрази надежда за засилване на сътрудничеството с България като ключов партньор за Република Корея в рамките на ЕС.
В Сеул министър Дилов разговаря и с изпълнителния директор на Hyundai Engineering and Construction г-н Хану Лий, като бе обсъдено участието на компанията в стратегически проекти в България.
"Хюндай е важен партньор в търсенето на решения, свързани с възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, като страната ни разчита на опита на компанията в тези области“, изтъкна Дилов.
На срещите в корейската столица взеха участие още посланикът на България в Република Корея Петър Крайчев и ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) Илия Деков.
По покана на правителството на Република Корея министър Петър Дилов ще посети и Международното изложение за авиационна и отбранителна индустрия Seoul ADEX 2025. Това е събитие с изключителна значимост за отбранителната и авиационната индустрия в глобален мащаб, което съчетава професионална експертиза, иновации, космически и отбранителни технологии.
