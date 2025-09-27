ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Пешев: България полетя към финала
"България полетя към финала на световното първенство във Филипините!
Националният ни отбор по волейбол се наложи над отбора на Чехия с 3:1 гейма и така си осигури място в мача за световната титла.
Националният тим има един загубен финал през 1970 г. в София, а сега лъвовете имат шанс да напишат нова златна страница и да донесат първата световна титла във витрината на България.
Поздравления за отбора, за целия щаб и за Българската федерация по волейбол!
Благодарим ви за емоциите и гордостта!
Българският национален отбор ще играе утре в 13:30 ч.!", сподели спортният ни министър.
