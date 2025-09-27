Новини
Министър Пешев: България полетя към финала
Автор: Георги Куситасев 13:05
© FB: Иван Пешев
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев поздрави националния отбор на България за класирането на финал на Световното първенство за мъже във Филипините

"България полетя към финала на световното първенство във Филипините!

Националният ни отбор по волейбол се наложи над отбора на Чехия с 3:1 гейма и така си осигури място в мача за световната титла.

Националният тим има един загубен финал през 1970 г. в София, а сега лъвовете имат шанс да напишат нова златна страница и да донесат първата световна титла във витрината на България.

Поздравления за отбора, за целия щаб и за Българската федерация по волейбол!

Благодарим ви за емоциите и гордостта!

Българският национален отбор ще играе утре в 13:30 ч.!", сподели спортният ни министър.

