Михаил Околийски и г-жа Надежда Рангелова-Бояджиева, председател на Фондация "ЗаДоброто", обсъдиха възможността за взаимно сътрудничество в сферата на детското здравеопазване в България.
"Още с встъпването си в длъжност декларирах, че един от основните ми приоритети е майчино и детско здраве и че за кратките срокове, в които сме тук, ще се стремим към максимални резултати“, категоричен бе министър Околийски.
По време на дискусията здравният министър бе запознат с дейностите на Проект "Светулка", насочени към подобряване на условията в детските отделения на лечебните заведения. Проектът има за цел да създаде по-подкрепяща, спокойна и щадяща атмосфера за малките пациенти по време на болничния им престой. Двамата обсъдиха възможността за надграждане на проекта чрез национална програма за подобряване на средата в детските отделения.
"Разбирам напълно какво стои зад мотото ви "Болница, която не прилича на болница“. За децата болничният престой е изпитание и всяка промяна, която прави средата по-спокойна, по-човешка и по-подкрепяща, има огромно значение както за тях, така и за техните родители“, заяви доц. Околийски.
И допълни, че каузата за по-добри условия в детските отделения обединява институциите и обществото.
По време на срещата бе поставен въпросът и за изграждането на Национален обучителен център за деца с диабет и техните родители към СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев“.
Министър Околийски подчерта, че този проект е бил одобрен лично от него в качеството му на зам.-министър преди повече от две години и че очаква още през тази година Министерството на здравеопазването да подсигури необходимото финансиране.
