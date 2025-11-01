Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:29Коментари (0)81
©
Очаквам следващата година да завърши интегрирането на здравното досие на нашите родители към профилите ни в приложението "еЗдраве“. Това заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров при откриването на VII международен Конгрес на Българския лекарски съюз.

"Така както бяха интегрирани досиетата на нашите деца към профилите ни е необходимо да имаме видимост и към тези на нашите родители“, уточни министърът. Той посочи, че това е инструментът, с който чрез съвременни технологии можем да помагаме на нашите по-възрастни родители да получават навременно нужната им здравна грижа.

"В ерата на дигиталните права, гражданите очакват да контролират своите данни и да получават услуги без излишни пречки. С приложения като еЗдраве, което вече се използва от хиляди българи, ние правим здравеопазването персонализирано, като уведомления за прегледи, достъп до досието от телефона, сигурно споделяне с лекари“, коментира Валентин Мундров пред лекарското съсловие.

Министърът на електронното управление добави, че целта на изпълнителната власт е да изгражда доверие у хората, и те да виждат, че държавата работи за тях, а не срещу тях. "Предоставяйки на гражданите възможност да проверят своята рецепта, полагащите им се профилактични прегледи, изследвания, имунизации онлайн, те не само спестяват време, но и се чувстват част от модерна система, която ги цени“,  допълни министърът.

По думите на Мундров, електронното здравеопазването осигурява и по-справедливото разпределение на ресурсите. И посочи, че то гарантира равномерно разпределение на лекарства в аптеките в страната и въздейства за преустановяване на злоупотреби с направления за специализирани прегледи. "Затова в Националната здравноинформационна система бяха създадени централизирани регистри и номенклатури, чрез които се осъществява по-добър контрол, като например, електронната рецепта, която предотвратява дублирания и гарантира, че медикаментите стигат там, където са най-нужни“, заяви още министърът на електронното управление. Той акцентира, че дигитализацията е инструмент, който намалява административната тежест и връща професионалното достойнство на лекарите, като им позволява да бъдат лекари, а не чиновници.

Министърът подчерта, че електронното здравеопазване не е опция, а задължение към бъдещето. "Затова съвместно с Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз ще продължим да надграждаме постигнатото, за да осигурим достъп до качествена грижа за всеки българин“, каза в заключение Валентин Мундров.

 


Още по темата: общо новини по темата: 1191
01.11.2025 »
31.10.2025 »
30.10.2025 »
30.10.2025 »
30.10.2025 »
29.10.2025 »
предишна страница [ 1/199 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
15:33 / 30.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом
Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом
14:47 / 31.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
10:59 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро
13:26 / 31.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Катастрофи в България
Денят на народните будители
Убийство в центъра на София!
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: