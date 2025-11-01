Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"

© Очаквам следващата година да завърши интегрирането на здравното досие на нашите родители към профилите ни в приложението "еЗдраве“. Това заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров при откриването на VII международен Конгрес на Българския лекарски съюз.



"Така както бяха интегрирани досиетата на нашите деца към профилите ни е необходимо да имаме видимост и към тези на нашите родители“, уточни министърът. Той посочи, че това е инструментът, с който чрез съвременни технологии можем да помагаме на нашите по-възрастни родители да получават навременно нужната им здравна грижа.



"В ерата на дигиталните права, гражданите очакват да контролират своите данни и да получават услуги без излишни пречки. С приложения като еЗдраве, което вече се използва от хиляди българи, ние правим здравеопазването персонализирано, като уведомления за прегледи, достъп до досието от телефона, сигурно споделяне с лекари“, коментира Валентин Мундров пред лекарското съсловие.



Министърът на електронното управление добави, че целта на изпълнителната власт е да изгражда доверие у хората, и те да виждат, че държавата работи за тях, а не срещу тях. "Предоставяйки на гражданите възможност да проверят своята рецепта, полагащите им се профилактични прегледи, изследвания, имунизации онлайн, те не само спестяват време, но и се чувстват част от модерна система, която ги цени“, допълни министърът.



По думите на Мундров, електронното здравеопазването осигурява и по-справедливото разпределение на ресурсите. И посочи, че то гарантира равномерно разпределение на лекарства в аптеките в страната и въздейства за преустановяване на злоупотреби с направления за специализирани прегледи. "Затова в Националната здравноинформационна система бяха създадени централизирани регистри и номенклатури, чрез които се осъществява по-добър контрол, като например, електронната рецепта, която предотвратява дублирания и гарантира, че медикаментите стигат там, където са най-нужни“, заяви още министърът на електронното управление. Той акцентира, че дигитализацията е инструмент, който намалява административната тежест и връща професионалното достойнство на лекарите, като им позволява да бъдат лекари, а не чиновници.



Министърът подчерта, че електронното здравеопазване не е опция, а задължение към бъдещето. "Затова съвместно с Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз ще продължим да надграждаме постигнатото, за да осигурим достъп до качествена грижа за всеки българин“, каза в заключение Валентин Мундров.







