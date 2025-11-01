ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
"Така както бяха интегрирани досиетата на нашите деца към профилите ни е необходимо да имаме видимост и към тези на нашите родители“, уточни министърът. Той посочи, че това е инструментът, с който чрез съвременни технологии можем да помагаме на нашите по-възрастни родители да получават навременно нужната им здравна грижа.
"В ерата на дигиталните права, гражданите очакват да контролират своите данни и да получават услуги без излишни пречки. С приложения като еЗдраве, което вече се използва от хиляди българи, ние правим здравеопазването персонализирано, като уведомления за прегледи, достъп до досието от телефона, сигурно споделяне с лекари“, коментира Валентин Мундров пред лекарското съсловие.
Министърът на електронното управление добави, че целта на изпълнителната власт е да изгражда доверие у хората, и те да виждат, че държавата работи за тях, а не срещу тях. "Предоставяйки на гражданите възможност да проверят своята рецепта, полагащите им се профилактични прегледи, изследвания, имунизации онлайн, те не само спестяват време, но и се чувстват част от модерна система, която ги цени“, допълни министърът.
По думите на Мундров, електронното здравеопазването осигурява и по-справедливото разпределение на ресурсите. И посочи, че то гарантира равномерно разпределение на лекарства в аптеките в страната и въздейства за преустановяване на злоупотреби с направления за специализирани прегледи. "Затова в Националната здравноинформационна система бяха създадени централизирани регистри и номенклатури, чрез които се осъществява по-добър контрол, като например, електронната рецепта, която предотвратява дублирания и гарантира, че медикаментите стигат там, където са най-нужни“, заяви още министърът на електронното управление. Той акцентира, че дигитализацията е инструмент, който намалява административната тежест и връща професионалното достойнство на лекарите, като им позволява да бъдат лекари, а не чиновници.
Министърът подчерта, че електронното здравеопазване не е опция, а задължение към бъдещето. "Затова съвместно с Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз ще продължим да надграждаме постигнатото, за да осигурим достъп до качествена грижа за всеки българин“, каза в заключение Валентин Мундров.
