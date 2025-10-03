Новини
Министър Митов: Спасени са много хора, няма българи в неизвестност!
Автор: Вилислава Ветренска 19:47Коментари (0)41
Призив към хората - да не се съпротивляват на евакуацията. По прогнозите ще продължава да вали, но почвата е напоена и не бива да се рискува, докато не се промени времето. Това каза пред журналисти в Бургас вътрешният министър Даниел Митов.

"Точна бройка на хората, които не са се евакуирали не мога да кажа. Проверени са всички автомобили в морето от водолази за наличие на хора - няма хора в тях“, утточни той.

Патрули, които са видели прииждащата вълна, са спрели идващите коли и са предотвратили това те също да бъдат отнесени от водата, коментира още министърът.

Няма хора в неизвестност, категоричен бе той. "Спасени са много хора днес", допълни Митов.

Припомняме, че по-рано вътрешният министър каза, че вече жертвите след потопа в "Елените" са 3. Мъж, който е бил граничен полицай, е загубил живота си.


Още по темата: общо новини по темата: 5
03.10.2025 Трета жертва след потопа в Елените!
03.10.2025 Добра новина, времето се оправя! Обявиха само жълт код в няколко
области
03.10.2025 Заради лошите метеорологични условия 21 училища не успяха да участват в проучването на МОН сред шестокласниците
03.10.2025 Разчистени са пътищата към хижите в района на Национален парк "Пирин"
03.10.2025 Екипи на АПИ, ВиК и ДНСК имат срок до вторник да направят проверки по инфраструктурата и строителството в наводнените райони






