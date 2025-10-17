Министър Митов: Борисов не ми е поискал оставката

© Булфото Предстоят преговори.



Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов на излизане от сградата на ГЕРБ, където се състоя изпълнителен съвет на партията по отношение на въпроса кога ще влезе мнозинство в парламента.



Бойко Борисов не ми е поискал оставката, каза Митов. Припомняме, че лидерът на ГЕРБ на изявлението си във вторник след изборите в Пазарджик отправи критики към МВР министъра.



"Това, което каза Борисов е, че откъде накъде трябва да се търси отговорност от МВР министъра при положение, че има професионално ръководство, което да си върши работата. За това отстраних шефа на полицията в Пазарджик".



"След изборите в Пазарджик трябваше да се направи смяна", аргументира Митов поисканата оставка и допълни, че са назначили проверка.



По отношение на въпроса дали ще има още смени на министри Митов заяви:



"Не мога да кажа. Химикалката е в премиера. Тепърва предстоят преговори. Трябва да се работи за стабилно правителство. Когато имаме разбирателство, ще ви кажем".