ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Министър Манол Генов участва в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда в Люксембург
"Приоритет за нас остава осигуряването на амбициозен, същевременно прагматичен и реалистичен подход във вътрешноевропейски контекст“, изтъкна в изказването си министър Манол Генов. Той подчерта нуждата от осигуряване на необходимите условия за успешно изпълнение на целите, включително финансиране, технологии и изграждане на капацитет. "От особена значимост за нашия регион са елементите, свързани с отчитането на социалното измерение, справедливия преход и защитата на уязвимите групи, както и трансграничните ефекти“, допълни министър Генов.
В хода на заседанието министрите на околната среда на държавите членки на ЕС обмениха мнения относно Европейския пакт за океаните - стратегия, насочена към по-добра защита на океана, насърчаване на "синята“ икономика и подкрепа за благосъстоянието на хората, живеещи в крайбрежните райони. България изрази подкрепа за визията на Европейската комисия за устойчиво управление на океаните и моретата, заложена в Пакта. В своето изказване министър Генов отбеляза, че за да бъде тази визия ефективна, "е необходимо залагане на реално постижими цели и прилагане на регионално чувствителен подход“. Този подход трябва да отчита необходимостта от баланс между екологичните цели и икономическите реалности при устойчивото използване на морските ресурси; особеностите на различните морски басейни; ограничената приложимост на правото на Европейския съюз към споделените с трети държави басейни и ролята на регионалните морски конвенции като естествена платформа за сътрудничество.
Министрите приеха и заключения относно Европейската стратегия за устойчивост на водните ресурси. За България възстановяването на водния цикъл, осигуряването на чиста и достъпна вода за всички, както и насърчаването на конкурентоспособна водна индустрия са ключови предпоставки за устойчивото развитие на Европейския съюз.
В рамките на заседанието ще бъде представена и информационна нота от Чехия, България, Унгария, Италия, Литва, Люксембург и Испания относно отразяване на екологичния дневен ред в Многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г. Възможното намаляване на средствата за околната среда буди сериозна загриженост, тъй като това би затруднило изпълнението на ключови политики, включително наскоро приетия Регламент за възстановяване на природата. За България необходимите средства само за биоразнообразие ще бъдат почти равни на сегашните инвестиции в целия сектор околна среда. В този контекст страната ни настоява за запазване и укрепване на програмата LIFE - единствената програма, изцяло посветена на околната среда, като самостоятелен и видим инструмент в подкрепа на устойчивото развитие и екологичния преход на ЕС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1162
|предишна страница [ 1/194 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: