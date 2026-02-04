Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес приехме Закона за обществения транспорт. Това е изцяло нов закон. Той поставя пътника в центъра на вниманието. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след заседание на Министерския съвет, предаде репортер на ФОКУС.

"Правителството днес взе две изключително важни решения за сектора на транспорта. И двете решения са свързани с много важни реформи, които са пряко обвързани с четвъртото и петото плащане по ПВУ. Ако тези две реформи не бъдат довършени то пари по ПВУ или няма да има, или ще бъдат рязко ограничени", подчерта министърът.

Той подчерта, че и двете решения са безкрайно закъснели.

"Проблемите в обществения транспорт са ясни на всички - той работи на парче. Това всъщност не е транспортна система, а е транспортен хаос. България има цели райони без никакъв обществен транспорт. целта на новия закон е всеки човек, всяко населено място да има достъпен, предвидим и навременен обществен транспорт. За да постигнем това ние въвеждаме няколко ключови промени- създаваме Национална транспортна схема. За първи път ще в България по закон ще бъде
задължително и ще има единна система, която обединява разписанията на влакове, автобуси, авиационен и воден транспорт. Основата на схемата стават железопътните превози, към които се синхронизират всички останали", обясни Караджов.

Министърът обяви също така и изграждането на модерна електронна система, която ще работи с информация в реално време. Всеки превозвач ще бъде длъжен да подава данни в нея, което ще позволи на гражданите да планират цялостно своето пътуване. Създава се и единен билет - пътуване с всякакъв вид транспорт само с една транзакция.