"Правителството днес взе две изключително важни решения за сектора на транспорта. И двете решения са свързани с много важни реформи, които са пряко обвързани с четвъртото и петото плащане по ПВУ. Ако тези две реформи не бъдат довършени то пари по ПВУ или няма да има, или ще бъдат рязко ограничени", подчерта министърът.
Той подчерта, че и двете решения са безкрайно закъснели.
"Проблемите в обществения транспорт са ясни на всички - той работи на парче. Това всъщност не е транспортна система, а е транспортен хаос. България има цели райони без никакъв обществен транспорт. целта на новия закон е всеки човек, всяко населено място да има достъпен, предвидим и навременен обществен транспорт. За да постигнем това ние въвеждаме няколко ключови промени- създаваме Национална транспортна схема. За първи път ще в България по закон ще бъде
Министърът обяви също така и изграждането на модерна електронна система, която ще работи с информация в реално време. Всеки превозвач ще бъде длъжен да подава данни в нея, което ще позволи на гражданите да планират цялостно своето пътуване. Създава се и единен билет - пътуване с всякакъв вид транспорт само с една транзакция.
