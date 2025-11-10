Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Министър Иванов ще постави началото на проект за ремонт на ВиК мрежа в Сандански
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:03Коментари (0)97
©
Утре, 11 ноември, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще посети община Сандански.

От 13:00 часа министърът заедно с кмета на община Сандански Атанас Стоянов ще даде началото на строителните дейности по проект "ВиК мрежа на гр. Сандански – реконструкция на съществуващи и изграждане на нови: водопроводна мрежа със сградни водопроводни отклонения /СВО/ и канализационна мрежа със сградни канализационни отклонения /СКО/ и изграждане на ново пътно платно по улици V и VI клас - регулация на гр. Сандански“.

Обектът е сред приоритетните проекти на община Сандански, включени в Инвестиционната програма за общински проекти с финансиране от държавния бюджет.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
17:55 / 09.11.2025
Актуални теми
Никола Саркози влиза в затвора
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Животните на Фокус
Поскъпване на хранителните продукти
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: