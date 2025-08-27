© Фокус виж галерията Проектът за ремонт на водопроводната мрежа в дупнишкото село Самораново е знак, че когато има политическа воля идват и резултатите. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на церемонията за първа копка на строително-монтажните дейности, предаде репортер на "Фокус“. По думите на министъра този проект е пример, че държавата разбира нуждите на гражданите, особено при проблема с безводието който тази година ескалира.



"Това в Дупница, в област Кюстендил е наболял проблем. Ние намерихме всички възможни инструменти, за да може държавата да инвестира в Самораново и хората да бъдат спокойни, че те ще имат достъп до питейна вода, каквото е правото на всеки един български гражданин и което е регламентирано по закон. Законът се изпълнява от всички нас“, каза министър Иванов.



В селото ще бъдат инвестирани близо 8,5 млн. лева, което според министъра е изключително сериозно. Ще бъде сериозен и контролът по изпълнението на заложените дейности.



"По същия начин се отнасяме към всички проблеми, възникнали в държавата по отношение с водоснабдяването. Впрегнали сме цялата държавна машина за да можем да наваксаме едно почти вече 5-годишно забавяне, най-вече заради политическата криза която беше в държавата“, допълни регионалният министър.



Той каза още, че в момента държавата насочва изключително голям ресурс в сектора ВиК. Министърът призова кметовете да се възползват от възможността и да пренастроят проектите си в общинската инвестиционна програма, насочвайки ги към ВиК сектора.



На церемонията присъства вицепремиерът Атанас Зафиров. Той акцентира върху това, че с настоящия проект се доказва още веднъж, че политическите сили са се събрали в настоящето държавно управление с цел реализиране на множество инфраструктурни проекти, касаещи хората, но без значение дали те живеят в малки населени места или в големи градове, без значение от тяхната политическа принадлежност.



"Дни като днешния показват каква е необходимостта да има редовно правителство – проектите, които са бавени дълги години, проекти които касаят ежедневието на всеки един български гражданин, могат да бъдат приведени в действие“, заяви вицепремиерът.



Кметът на Община Дупница Първан Дангов заяви, че ремонтът на водопроводната мрежа в село Самораново е с над 10-годишна давност, но благодарение на съвместните и общи усилия на всички, ще бъдат положени основите и началото на решаването на проблема с водоснабдяването в село Самораново. Проектът ще се изпълнява в рамките на 9 месеца. Ще бъдат положени над 10 км тръбопроводи и над 6 км водопроводни отклонения.



На церемонията присъстваха народните представители Христо Терзийски, Николай Златарски, Иван Ибришимов, кметът на село Самораново Райко Цветков, зам.-кметове на Община Дупница, жители на населеното място. Архиерейският наместник на Дупнишка духовна околия отец Георги Паликарски отслужи водосвет.



На журналистически въпроси министър Иван Иванов посочи, че няма забавяне при финансирането на общинските проекти, а напротив – прави се всичко възможно да се навакса предходно такова. Той коментира още, че министерството има прекрасни отношения с Камарата на строителите. Над 360 млн. лева са изплатени към момента, а само за месец август са изплатени 107 млн. лева. Министърът заяви, че в петък ще има яснота относно предприетите мерки относно безводието в Плевен.