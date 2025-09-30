ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Министър Иванов: Крайната цел е до края на годината Плевен да остане само на нощен режим на водата
По думите на заместник министър-председателя Атанас Зафиров се работим по две направления за проблема с безводието в Плевен – преодоляване на текущите проблеми и липсата на вода, както и приемането на превантивни мерки за преодоляването на бъдеща криза.
Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви, че
много усилия се полагат през последните седмици за решаване на проблема с безводието в Плевен. "Вчера имах възможността с мининстър председателя да бъдем на място да водим разговори с институциите и гражданите. Мисля, че беше доста ползотворен разговор. Може би нашите срещи с гражданите със засегнатите населените места ще станат чести", каза той.
Той заяви, че м град Плевен, Борово поле и село Ясен и др. населени места беше възстановено сутрин от 6 до 10 ч, вечер от 18 до 21 ч всеки ден. "На практика времето се увеличи с два часа дневно. Това е в резултат на усилията, които се положиха миналите седмици. Това е стъпка в стабилизиране на ситуацията в Плевен. Крайната цел е в края на годината да остане само нощен режим. Трябва да се търси устойчив водоизточник, който да захранва водопровода, но това е въпрос на дискусия със засегнатите граждани", съобщи Иванов.
От БСП припомниха, че министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов взе участие в българската делегация на 80-та сесия на Общото събрание на ООН. "Стартира се глобална инициатива от страна на Великобритания за грижа на децата. Това е нещо, което за първи път се случва и дава възможност България да се върне към силните държави на ООН. Именно вицепремиерът на Великобритания предложи България да бъде част от тази инициатива. Примерът на страната ни ще бъде разпространен в целия свят", коментираха още от партията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 207
|предишна страница [ 1/35 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: