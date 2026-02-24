Днес на брифинг пред журналисти новият просветен министър Сергей Игнатов коментира казуса с частното училище "Космос", замесено в случая "Петрохан".Запитан от журналисти ще бъде ли отнет лиценза на частното училище "Космос", Игнатов отговори, че докладът от проверката все още не е готов."Когато докладът дойде, там ще има предписания. Първо трябва да видя документално как е всичко и тогава, не аз еднолично, а съответно ние ще вземе решение какво да правим. Там имаме трагичен случай ужасен, но има още 140 деца в това училище с техните семейства", обясни той.