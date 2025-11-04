Министър Гуцанов участва в световна среща на ООН за справяне с бедността

© Министърът на труда и социалната политика Борсилав Гуцанов и ръководената от него делегация участват на Втората световна среща за социално развитие. Част от българската делегация са още заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и президентът на КНСБ Пламен Димитров.



Над 8000 делегати от цял свят ще се включат в срещата, която се организира от Организацията на обединените нации. Специално обръщение направи Антонио Гутериш - генерален секретар на ООН, съобщи Министерството на труда и социалната политика.



Основна цел на дискусията е начертаването на път за глобално справяне с неравенствата и крайната бедност, както и засилено социално развитие чрез достъп до образование и качествени работни места. Специална декларация очертава приоритетите и потвърждава ангажимента на държавите участнички към трите стълба на социалното развитие - изкореняване на бедността, достоен труд и социално приобщаване.



Българския социален министър разговаря с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Роксана Мънзату, която отговаря за социалните права и уменията, качествените работни места и подготовката. През юни комисар Мънзату беше на посещение в България, където проведе среща с Борислав Гуцанов. В кулоарите на Втората световна среща за социално развитие двамата обсъдиха предизвикателствата пред България и региона и търсенето на общ европейски подход за справяне с тях.



В рамките на събитието министър Гуцанов ще направи изказване от името на България в пленарната сесия и ще вземе участие в специално събитие на тема "Засилване на трите стълба на социалното развитие — премахване на бедността, пълна и продуктивна заетост и достойна работа за всички, и социално включване".