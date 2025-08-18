Министър Гуцанов: Хората от министерствата трябва да са по-често при миньорите

© "Много ми се иска хората от министерствата повече да ходят в мините, отколкото в Брюксел. Трябва да сме при реалната икономика“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който бе гост на тържественото отбелязване на Деня на миньора.



Той допълни, че няма друга индустрия, която да е сложила толкова голям отпечатък върху историята на света. "Историческото време се мери с неща, свързани с нея – бронзова ера, каменна ера. Трябва да се замислим сериозно върху бъдещето на миньорската професия, защото без нея не може да има съвременна индустрия. Не може да има съвременна България", каза Гуцанов.



Той отбеляза, че голяма част от войните се водят именно заради редките метали, суровини, минерали, заради енергийните ресурси, което е друго доказателство за важността на сектора.



Борислав Гуцанов обърна внимание, че 21. век е векът на високите технологии, на транспортните коридори и на ресурсите. "Много искам да бъдат запазени всички производства, които са свързани с енергийната независимост на страната ни. Добивът на въглища, които са необходими за нашите тецове, да бъде запазен, докато това е необходимо“, каза министърът.



Министър Гуцанов призова и за повече инвестиции и отговорност за опазването на човешкия живот в една от най-рисковите професии. "Не е въпросът само да се направи проверка от Инспекцията по труда и да има наказания. Трябва да има превенция и хората да се връщат живи здрави при семействата и децата си вкъщи“, категоричен беше Гуцанов.



Министърът връчи две от Годишните награди на Българската минно-геоложка камара. За безопасност и здраве при работа отличието получи "Елаците-Мед“ АД за постигнат нулев трудов травматизъм, което е удостоверено от Националния осигурителен институт. "Минстрой Холдинг“ АД беше отличено за корпоративна социална отговорност в подкрепа на образованието, културата, спорта и духовността.



На церемонията присъства и заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова.