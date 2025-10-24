Министър Георгиев за борбата с имотната мафия: Проверени са 80 нотариуси, при 8 от тях има нередности

© Министерство на правосъдието последователно и безотказно продължава войната с имотната мафия. В тази битка ние разчитаме нотариусите да гарантират собствеността на гражданите. В интерес на всяка гилдия е да се чисти от гнилите ябълки. Това е и в интерес на българските граждани, и в интерес на опазването на честта на нотариалната професията. Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев по време на кръгла маса, организирана от Нотариалната камара по случай Деня на нотариуса.



"От началото на годината до момента Инспекторатът към Министерство на правосъдието извърши над 80 проверки на дейността на нотариуси. По 8 от тях съм предложил на Нотариалната камара налагане на дисциплинарни наказания, като в 4 от случаите съм поискал лишаване от правоспособност“, обяви министър Георгиев. Той обясни, че по закон проверките се извършват съвместно с нотариуси и крайното решение е на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара. "Убеден съм, че наша обща цел е да не допускаме злоупотреби, като добросъвестните, спазващи закона български нотариуси, няма от какво да се притесняват“, категоричен бе правосъдния министър.



"Дисциплинарните мерки се налагат на база конкретни нарушения, които сме установили като част от войната с имотната мафия. Ясният сигнал, който трябва да бъде разбран от всички, е че всеки, който помага, дава информация, неглижира или изпълнява своите задължения по начин, който нарушава стандартите, ще бъде обект на проверки от Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт“, каза министърът. Той допълни, че предстои увеличение на капацитетът на Инспектората, който проверява дейността на нотариуси, съдебни изпълнители и синдици.



Министърът на правосъдието обясни, че се подготвят промени в Правилника за вписванията, който е отворен за повторни обществени консултации. След сериозен анализ на практиките в целия Европейски съюз е установено, че такъв режим на свободен достъп на граждани до нотариалните актове на други граждани не съществува никъде. "Имахме случай, в който лице иска да му бъдат представени 200 нотариални акта. Никой не може да ме убеди, че това е добросъвестен човек, който проучва просто така, а не за да заблуди или присвои. Определено не става дума за проучващ ентусиаст, който иска да види титулите за собственост на 200 различни обекта“, допълни Георгиев.



"Ние сме пример в юридическото пространство за модернизация на професията ни, изградихме съвременен и авторитетен нотариат и сме един от най-развитите нотариати в Европа“, каза председателят на Нотариалната камара Луиза Стоева. На форума присъстваха още председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев, изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела



Митева, изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Георги Георгиев, членовете на Управителния съвет на Нотариалната камара и др.