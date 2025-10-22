ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Георгиев откри конференцията на Европол по защита на свидетелите
Във форума, чийто домакин тази година е България, участваха представители на над 50 държави и международни организации, сред които ООН, Международен наказателен съд, Международен институт за правосъдие и върховенство на закона ЕС, Консултативна мисия на Европейския съюз в Украйна и др.
Министър Георгиев благодари за дългогодишното партньорство, което е от изключително значение за България и е допринесло и за присъединяването на България към Шенгенското пространство. Той подчерта ролята на Европол, като партньор на българското Бюро по защита на застрашени лица. Допълни още, че в момента в Народното събрание се разглежда промяна в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство за оптимизиране на изпълнение на мерките по защита на свидетелите с по-ефективен контрол от страна на Бюрото по защита върху задълженията на застрашеното лице. С промените се въвеждат и ясни срокове по НПК и специалния закон, с цел запазването на живота и здравето на свидетелите.
Преди конференцията той проведе среща с ръководителя на Оперативния център в Eвропол Ласло Тар и координатора на Мрежата за защита на свидетелите на Eвропол – Даниел Янсен. На нея, съвместно с ръководителя на Бюрото по защита на застрашени лица - главен комисар Росен Тодоров и заместник-министъра на правосъдието Стоян Лазаров, бяха обсъдени предстоящи съвместни инициативи.
В рамките на форума участниците обсъдиха и потвърдиха важността на продължаване на укрепването на международното сътрудничество в сферата на защитата на свидетелите, като ключов елемент в противодействието на организираната престъпност - национална и трансгранична, военни престъпления и такива срещу човечеството, както и подпомагане на съдебните системи.
Беше подчертано, че надеждните механизми за защита на свидетелите са от решаващо значение за ефективното разследване и справедливо правораздаване. Защитата на свидетелите не само подпомага приключването на конкретни дела, но и укрепва доверието в цялата правосъдна система.
Участниците в срещата изразиха обща позиция относно необходимостта от продължаване на международното сътрудничество в сферата, което от своя страна изисква активен международен обмен на добри практики между държавите и организациите. Това ще допринесе за изграждането на устойчиви и ефективни механизми за противодействие на организираната престъпност на национално и международно ниво.
