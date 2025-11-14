Георги Георгиев.
"Фокус" припомня, че по-рано днес министърът на икономиката Петър Дилов предложи Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия "Лукойл".
"По този начин се осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българският бизнес, което е нашата основна цел", написа министъра.
Георгиев обясни, че настоящата лицензия е резултат от активното сътрудничество и интензивен диалог между българското правителство и британските власти.
"Даденият срок е със стандартната за процедурата продължителност - от 14 ноември 2025 г. до 14 февруари 2026 г., с възможност за удължаване.
С даденото генерално разрешение от Службата по прилагане на финансовите санкции към Финансовото министерство на Обединеното кралство се улеснява и преминаването на дейността на "Лукойл“ в България извън руски контрол", каза той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.