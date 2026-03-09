Георги Клисурски ще участва в редовните заседания на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и на Еврогрупата. Срещите ще се проведат на 9 и 10 март 2026 г. в Брюксел, Белгия.
По време на редовното заседание на Еврогрупата се очаква да бъде направена оценка на бюджетния план на Белгия за 2026 г., а в приобщаващия формат на срещата министрите ще направят преглед на работния план за цифрови финанси и ще обсъдят цените на енергийните продукти и влиянието им върху икономиката на еврозоната.
В дневния ред на ЕКОФИН е предвидено да се проведе политически дебат по Пакета за пазарна интеграция, свързан с усилията на държавите за укрепване и модернизиране на правната рамка в областта на капиталовите пазари. Очаква се да бъде одобрен и националният фискално-структурен план на Ирландия за периода 2026 – 2030 г. Сред обсъжданите теми ще бъде и тази за икономическите и финансови последици от агресията на Русия срещу Украйна.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.