|Министър Генов: В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика
"Първият приоритет е осигуряването на вода за питейно-битови нужди. Преди създаването на този борд всеки месец с министерство на енергетиката правихме ежемесечни средства, на които обсъждахме разрешенията, които МОСВ дава за напояване и за енергетика", посочи още министърът.
"В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика вода. Това е огромно количество. За напояване сме спестили 200 млн. кубика. Плевен имат по-друго водоснабдяване и то не е от язовир, частично от язовир "Черни Осъм"", каза министърът на околната среда.
"Мрежата на Плевен е правена преди 70-80 години. Къде е било толкова години ръководството на ВиК-Плевен", попита Генов.
"Българската банка за развитие ще подпомага ВиК холдинга и българските общини. ВиК дружествата имат функции и отговорности да отстраняват аварии, да балансират водоподаването, но те не са строителни предприятия. Собственик на мрежата е общината", посочи още Генов.
