Министър Генов: В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:30Коментари (0)58
Изпълнихме решението на НС и на народните представители, които задължиха МС да създаде звено за управление на водите. Това е нов подход за решаване на проблема с водите. Управлението на водите е в МОСВ, но собствеността на цялата инфраструктура е в различните министерства. Това каза пред bTV министърът на околната среда и водите Манол Генов. По думите му се планират и законодателни промени, свързани с ВиК проекти.

"Първият приоритет е осигуряването на вода за питейно-битови нужди. Преди създаването на този борд всеки месец с министерство на енергетиката правихме ежемесечни средства, на които обсъждахме разрешенията, които МОСВ дава за напояване и за енергетика", посочи още министърът.

"В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика вода. Това е огромно количество. За напояване сме спестили 200 млн. кубика. Плевен имат по-друго водоснабдяване и то не е от язовир, частично от язовир "Черни Осъм"", каза министърът на околната среда.

"Мрежата на Плевен е правена преди 70-80 години. Къде е било толкова години ръководството на ВиК-Плевен", попита Генов.

"Българската банка за развитие ще подпомага ВиК холдинга и българските общини. ВиК дружествата имат функции и отговорности да отстраняват аварии, да балансират водоподаването, но те не са строителни предприятия. Собственик на мрежата е общината", посочи още Генов.

