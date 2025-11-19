Манол Генов по време на брифинг на Министерски съвет.
Припомняме, че инспекциите бяха назначени след тежките проливни дъждове по българските черноморски курорти.
"Установени са 14 участъка с нарушена проводимост, 7 покрити участъка с тръби, 9 застроени, 6 коригирани, 8 некоригирани, но почистени ", каза той.
По думите му само 27% от проверените участъци са с реални нарушения. "Най-голям е проблемът в Свети Влас, к.к. "Елените“, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Защитените зони по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята са в добро състояние", допълни той.
Манол Генов изведе и причините за сериозните наводнения - резултат от неспазване на изрични законови процедури и природни фактори.
Той подчерта, че на много места върнати участъци не са отразени от кадастралните карти. "Това не е грешка на кадастъра. Когато са правили тези карти, някой е трябвало да го заяви пред съответните компании, които са били в наети", уточни министърът на околната среда и водите.
