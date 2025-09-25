ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Министър Дилов: Еврото ще направи търговията по-бърза и по-евтина, а договорите с партньори от чужбина – по-сигурни
Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов на кръгла маса "Малкият и среден бизнес на България в условията на еврозоната – предизвикателства, политики за подкрепа“. Събитието се организира от Стратегическият институт за национални политики и идеи (СИНПИ) и в него участие взеха още председателят на Комисията по икономика и иновации в НС Петър Кънев, председателят на СИНПИ д-р Калоян Паргов, представители на работодателските организации и бизнеса и др.
Министър Дилов подчерта, че малките и средните предприятия, които са гръбнакът на българската икономика, ще бъдат сред най-големите печеливши от въвеждането на еврото. "За тях отпадането на разходите за превалутиране означава директни спестявания“, изтъкна той.
Той посочи, че по-ниските транзакционни разходи и по-добрите условия за финансиране ще дадат на тези фирми повече ресурси за инвестиции, иновации и разширяване на дейността. По думите му с въвеждането на единната европейска валута МСП ще бъдат по-конкурентоспособни и ще могат да стъпят по-уверено както на вътрешния пазар, така и на международната сцена.
"Министерството на икономиката и индустрията подготви три насоки, които подпомагат бизнеса за плавното преминаване към новата валута - насоки, свързани със счетоводното отчитане, с информационните системи на предприятията и с двойното обозначаване на цените и заплащане на покупките в брой“, съобщи той.
По неговите думи Министерството активно работи и по подготовката на нова индустриална стратегия и програма по стратегията за малките и средни предприятия. "С двете стратегии ще се обхване целия спектър от предприятия в икономиката, които ще бъдат подпомогнати да бъдат по-конкурентоспособни спрямо европейските си партньори, и да развиват бизнес отворен към новите глобални реалности, а именно развитие на иновациите, технологична модернизация и квалифицирани работници“, допълни той.
Дилов посочи, че Програмата за изпълнението на стратегията за малките и средни предприятия, се основава на няколко стълба, свързани с предприемачество, достъп до пазари и финансиране и дигитализация и др. и допълни , че се работи и по намаляване на административната тежест за бизнеса. "Подобряваме работата на търговските представители зад граница, за да търсят нови пазарни възможности за българския бизнес за експорт на Европейския пазар“, заяви още той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: