Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Министър Дилов: България е добре позната в Япония като страна на розите и киселото мляко
Автор: Лора Димитрова 11:36Коментари (0)74
©
Нов стратегически етап в двустранното икономическо сътрудничество отбелязват България и Япония през тази година. Това коментира министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, който участва в официалната церемония по закриване на световното изложение - ЕКСПО 2025, което се проведе в Осака  в периода 13 април  - 13 октомври 2025 г.  с участието на около 160 държави.

Министър Дилов акцентира върху значението на такива глобални форуми за позициониране на страната ни като високотехнологична, иновативна и привлекателна бизнес и инвестиционна дестинация.

"Поздравявам Осака за успешното домакинство на ЕКСПО 2025. Участието на България със собствен павилион е израз на нашата ангажираност да представим богатството на българската култура и традиции, както и съвременните ни постижения в сферата на високите технологии,  иновациите и изкуствения интелект ,“ заяви още икономическият министър.

По думите му България разглежда Япония като ключов стратегически партньор в Азия. "България е добре позната в Япония като страна на розите и киселото мляко, но вече е известна и като привлекателна бизнес и инвестиционна дестинация, особено във високотехнологичните сектори и индустрията“, допълни той.

Според него с участието си в ЕКСПО 2025 България е потвърдила своя ангажимент към насърчаване на иновациите, устойчивото развитие и международното сътрудничество, като е утвърдила позицията си на активен партньор в Азиатско-тихоокеанския регион .

Министър Дилов посети и българския Павилион на изложението, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

Над 310 хиляди души са посетили българския павилион, който e от най-висок клас тип "А" и предизвика голям интерес сред посетителите и международните участници.

Българският павилион бе позициониран в тематичната зона "Saving Lives“, с акцент върху подтемите Науки за живота, Здраве и благополучие, Селско стопанство и производство на храни, Възобновяеми и нови енергии. Експозицията представи даденостите и постиженията на страната в различни сектори, включително наука, технологии, зелени иновации и устойчиво развитие. Чрез представянето на България на ЕКСПО 2025 се акцентира върху приноса на страната в областта на иновациите и върху нейния потенциал да се утвърди като стратегически енергиен хъб, основан на устойчиви технологии и преход към зелено бъдеще.

ЕКСПО 2025 в Осака – "Проектиране на бъдещо общество за нашия живот“ – предостави широка възможност за демонстриране на най-новите технологии и иновации в различни области, свързани с развитието на обществото и подобряването на качеството на живот.

Световното изложение се проведе в японския град Осака в периода от 13 април до 13 октомври 2025 г. и бе посетено от близо 28 милиона души, според данни на организаторите.

На официалната церемония участие взеха още посланикът на България в Япония г-жа Мариета Арабаджиева и изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков , както и министри и делегати от страните участнички в изложението.

Още по темата: общо новини по темата: 1143
12.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/191 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11:36 / 11.10.2025
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
10:47 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
15:48 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
08:24 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:09 / 11.10.2025
Актуални теми
България в еврозоната
51-ото Народно събрание
Катастрофи в Кюстендилско
Конфликт Израел-Газа
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: