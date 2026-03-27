Емил Дечев, заедно с главния секретар на МВР Георги Кандев посетиха Благоевград, където дадоха брифинг, на който представиха статистика, относно проведената специализиране полицейска операция в Благоевградска област. Освен това министър Дечев обяви и какви са данните за цялата страна, сравнено с изборите през 2024 година, предаде репортер на ФОКУС.
Настоящото ръководство на МВР е убедено в принципа на правовата държава, коментира министър Дечев.
"Не спираме да повтаряме пред всички служители на ОДМВР в страната, че ние гледаме на медиите, на разследващите журналисти и на неправителствените организации не като на партньори, а като на съюзници в постигането на амбициозната задача да осигурим честни и законосъобразни избори. Ние знаем, че НПО-та, разследващите журналисти и гражданите имат информация, която може да помогне на нашите служители. Призоваваме ги да поддават информация към нашите служители за всякакви злоупотреби и изборни нарушения“, каза още той.
Министър Дечев заяви, че забелязват очертаваща се много ясна тенденция за повишаване доверието на населението към МВР.
"Имаме статистиката в нашата географска информационна система, която се съдържа в МВР, в която имаме една доста добра справка на национално ниво, в сравнение с изборите, които са се случили октомври 2024 година (последните парламентарни избори)“, каза още той.
Министър Дечев подчерта, че остават 23 дни до предстоящите избори на 19 април, затова представи и статистическите данни към момента, когато са останали 23 дни през октомври 2024 г.
Ето какво стана ясно:
- Брой на получени сигнали за нарушения на изборния процес в момента, към днешна дата по обед, са 510 за изборни нарушения, а 2024 г. са били 64, разликата е почти 700%, а в пъти – 8 пъти.
- Броят на образуваните бързи досъдебни наказателни производства за изборни престътпления по член 167 - 169г от Наказателния кодекс сега е 165 досъдебни производства, а тогава 30 – разликата е 450%, в пъти 5,5.
- Брой на задържани лица за изборни нарушения - 84 сега, срещу 18 през 2024 г.
- Брой на предупредителни протоколи по член 65 от Закона за МВР – 1182 сега, а през 2024 година са били 257, разликата е около 360% повече към днешна дата.
- Брой на специализираните полицейски операции – 109 сега.
"Тези данни, според мен, следва да се тълкуват по следния начин: На първо място повишено доверие на гражданите към МВР. Това повишено доверие води и до образуването на повече досъдебни производства, повече работа и енергичност от страна на личния състав в различните дирекции и съответно повече задържания“, добави той.
