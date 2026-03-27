Никога не съм бил привърженик на фразата "Ние ги хващаме, те ги пускат“. Това каза на брифинг в Благоевград вътрешният министър Емил Делчев, предаде репортер на"Сега съм министър на вътрешните работи, обаче съм работил 23 години като наказателен съдия. Тази фраза е дълбоко погрешна, защото слага абсолютно всички съдии от една страна и всички задържани за 24 или 72 часа лица и предложени за постоянно задържане в един и същи кюп. Нещата категорично не са черно-бели. Тази крилата фраза представя нещата в живота черно-бяло“, каза Дечев.Министър Дечев отбеляза, че животът е шарен."Да, имало е случаи, в които действително прокуратурата и преди нея полицията са си свършили работата. Съдът обаче е отказвал задържане под стража. Лицето е било с по-лека мярка за неотклонение. Съдът не е успял да убеди обществото в мотивите си, че е постъпил правилно и законосъобразно; не е успял да се обоснове така добре, както го изисква законът, за да няма съмнение защо не е задържал определено лице.Но също така има и случаи, в които, за съжаление, имало е и прибързване от страна както на полицията, така и от страна на прокуратурата. Имало е действително информация, важна оперативна информация за извършено престъпление от определено лице, която обаче после, поради една или друга причина, заради допуснати съществени процесуални нарушения, не е била закрепена в годно от гледна точка на Наказателно-процесуалния кодекс доказателствено средство, поради което е имало и случаи, в които съдът напълно основателно е отказал вземането на мярка за неотклонение "задържане под стража““, коментира той.Вътрешният министър отбеляза, че конкретно днес и въобще до края на изборния процес, а и след това, това, което не спира да повтаря на своите служители в МВР, е не просто да събират оперативна информация и после да я хвърлят насипно на разследващ полицай или на прокуратура, а така да се работи, че тази оперативна информация... от нея после да излезе годно доказателствено средство."Толкова убедително относно вината на лицата, които са привлечени като обвиняеми, че прокурорът да няма друг избор, освен да напише обвинителен акт, а съдебният състав да няма друг избор, освен да издаде осъдителна присъда. Това е, което аз мога да направя за хората, за които аз нося отговорност в МВР. Оттам нататък отговорността се поделя и от прокуратурата, а накрая и от съда“, подчерта той.