"Ключов сигнал срещу дейността на Ивайло Калушев в хижа "Петрохан" е бил изгубен преди повече от две години, което прави невъзможно налагането на дисциплинарни наказания на отговорните служители към днешна дата", заяви по време на блицконтрола служебният вътрешен министър Емил Дечев.

По думите му сигналът е потънал в административния хаос покрай структурните промени в полицията. "Той е загубен между трансформирането на районното в Годеч като участък към РУ - Костинброд пред 2022 година и връщането му като районно управление", каза още Дечев.

Вътшреният министър посочи, че освободените от длъжност ръководители в МВР не са преки участници в разследването по случая "Петрохан". 

Това са старши комисар Пламен Томов - директор на Областната дирекция на МВР в Монтана, старши комисар Тихомир Ценов - директор на ОДМВР - София-област, главен комисар Боян Раев - директор на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и главен комисар Захари Васков - директор на Главна дирекция "Национална полиция".

"Те не са преки участници в разследването, а в качеството си на ръководители са осъществявали административни и организационни функции. Всички служители, пряко ангажирани с работата по случая, т.е. разследващи полицаи и оперативните работници, продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор и да извършват необходимите процесуално-следствени и оперативни действия за установяване на обективната истина", допълни Дечев.

"Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени, не са отстранени, а са временно предназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи", каза още Дечев.