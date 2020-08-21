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|Ìèíèñòúð Àíãåëîâ: Â Áóðãàñ èìà ïåðôåêòíà îðãàíèçàöèÿ çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà
Òîâà êàçà ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ â Áóðãàñ. Äíåñ òîé å íà ïîñåùåíèå â ìîðñêèÿ ãðàä, êúäåòî ïðîâåäå ñðåùè ñ åêèïà íà ÐÇÈ, Êðèçèñíèÿ ùàá è äèðåêòîðè íà ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ. Ïðåäâèäåíè ñà è ïîñåùåíèÿ íà íîâà ñãðàäà íà Êîìïëåêñåí îíêîëîãè÷åí öåíòúð – Áóðãàñ è èíôåêöèîçíî è ñïåøíî îòäåëåíèå.
"Íàé-òåæúê îñòàâà ïðîáëåìúò ñ ïåðñîíàëà â ìåäèöèíñêèòå çàâåäåíèÿ. Ä-ð Ïàçäåðîâ îáà÷å èìà ÿñåí ïëàí êàê äà ðåàãèðà ïðè êðèçèñíà ñèòóàöèÿ. Çàïîçíàõ ñå ñ äâà ïðîåêòà. Åäèíèÿò å çà ñúçäàâàíå òî íîâ êîðïóñ çà ëåêóâàíå íà õèðóðãè÷íè ïàöèåíòè êúì ÊÎÖ. Äðóãèÿò å çà äåòñêà áîëíèöà â Áóðãàñ. Àêî òåçè ïðîåêòè ñòàíàò ôàêò, îáëàñò Áóðãàñ ìîæå äà ñå ñúïåðíè÷è åäèíñòâåíî ñúñ ñòîëèöàòà ïî êà÷åñòâî íà ìåäèöèíñêà óñëóãà."
"Íå ñúì çàïîçíàò ñúñ ðåøåíèåòî íà Ñúðáèÿ äà ïîñòàâè îãðàäà íà ãðàíèöàòà. Íå ñìÿòàì, ÷å â Áúëãàðèÿ èìà íÿêàêâà îïàñíîñò."
"Â Áóðãàñ îðãàíèçàöèÿòà å åäíà îò íàé-äîáðèòå â Áúëãàðèÿ â áèòêàòà ñðåùó âèðóñà."
"Òðÿáâà äà âúðíåì äîâåðèåòî íà áúëãàðèòå êúì çäðàâíàòà ñèñòåìà, äà ñòèìóëèðàìå ìåäèöèíñêèòå ñåñòðè çà ðàáîòà â áúëãàðñêèòå áîëíèöè.
Ìèíèñòúðúò êîìåíòèðà è ñèòóàöèÿòà â Äóëîâî, êúäåòî èìà ìàñîâè îñòàâêè íà ìåäèöèíñêè ñåñòðè.
"Âñè÷êè õîðà ðàç÷èòàò íà íàñ. Àç êàòî ëåêàð íèêîãà íå ñúì ñè èçáèðàë ïàöèåíòè. Íåäîïóñòèìî å, çàùîòî ñúì ïîëàãàë êëåòâà. À àêî îòêàæàò äà ëåêóâàò ïàöèåíòè ñ èíôàðêò, çàùîòî ñà òðóäíè çà ëåêóâàíå? À àêî îòêàæàò äà ëåêóâàò ðîäèëêè?
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