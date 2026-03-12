Хасан Адемов, който беше на посещение Дома за стари хора "Света Петка“ в областния център, предаде ФОКУС.
Той обясни, че това е поредната среща, четвърта поред, с плановите региони в България. От думите му стана ясно, че те са шест на брой.
"Утре предстои пета и следващата седмица шеста. Идеята е, преди старта на предизборната кампания, да сме наясно със структурите на Министерството на труда и социалната политика. Говоря за регионално изнесените структури. Вие знаете, че над 8 000 човека работя в регионалните структури на Министерството на труда и социалната политика. Това, което искаме от тях е - инструментите на социалната политика по никакъв начин да не бъдат включени в предизборната кампания“, каза още той.
Социалният министър обясни, че става дума за контролиран вот.
"Затова сме тук, в тази социална услуга, за да можем в един добронамерен тон, в един разговор с тези, които са тук, в този дом, да видим дали има условия за контролиран вот, дали през годините се е реализирал такъв вот или има свободна воля. За нас е важно...всички тези домове могат да бъдат подвластни на контролиран вот. Не казвам, че го правят, а че могат да бъдат подвластни на контролиран вот. Подбирам внимателно думите. На следващо място – например, при предоставянето на услугата "Топъл обяд“, "Асистенстка подкрепа“, "Домашен помощник“, при раздаването на хранителните пакети по линията на европейската солидарност, е възможно да има интервенирани. Ние искаме да предупредим, да превантираме всички структури на Министерството на труда и социалната политика, че ще проявим нулева толерантност ако имаме информация и доказателства за такъв тип практики“, подчерта министър Хасан Адемов.
Той заяви, че много често през годините сме били свидетели на такива практики. "Това, което искаме да направим сега е да възстановим усещането за справедливост. Със сигурност няма да можем напълно, но правим първите крачки. За никого не е тайна, че социалната система се използва за такъв тип натиск – за контролиран вот, за корпоративен вот, ако щете, в някои от звената“, добави той.
Министър Адемов подчерта, че всички служители, работещи в системата на Министерството на труда и социалната политика, са предупредени – ако има натиск от местна власт, от политически лидери, или от когото и да е било, местни авторите, които искат да контролират през социалната система, начина на гласуване на българските граждани, да ги сигнализират.
"Вече имаме първите сигнали. Като приключат проверките, като приключим посещенията в регионите ще започнем с изненадващи проверки, за да може да превантираме контролирането на вота на българските избиратели. Българските граждани искат честен вот, който да възстанови справедливостта, да възстанови доверието в институциите, тъй като то сега е на критично ниско ниво. Без доверие в институциите, без доверие в изборния процес, няма достатъчна политическа легитимност на което и да е правителство. За да се случи това задачата на Министерството на труда и социалната политика, за първи път, нестандартна политика, не е първична за нас, но ние сме задължени на базата на обстоятелствата“, коментира министър Адемов.
От изказването му стана ясно, че има сигнали от служители, но не и от потребители на социалните услуги.
"Аз призовавам всички български граждани, които по някакъв начин имат такива сигнали да информират, да сигнализират ръководството на МТСП, Агенцията за социално подпомагаме, Агенцията по заетостта, защото има злоупотреби с проектите на Агенцията по заетостта – "Ще ви включим в програми за заетост, ако гласувате по определен начин“. Вече имам достатъчно конкретни сигнали, за които сме реагирали“, каза той.
Министър Адемов обърна внимание на това, че сигналите са, че има опити за контролиране на вота, включително и от Благоевградска област, но отказа да каже от коя община са.
По думите му става въпрос за това, че регионален директор на дирекция за социално подпомагане привиква хората, които са по чл. 9 от Правилника за приложение на закона за социално подпомагаме – социално слаби, има и други, които са лични асистенти, домашни помощници и се дават съвети по какъв начин да се гласува.
"След това се участва в предизборно събрание за номиниране на кандидати за депутатски листи – държавен служител... това е недопустимо. Имаме сигнали и за други области като Плевенска, да не изброявам всичките. Очаквам и българските граждани – не да създадем условия за противопоставяне между отделните партии, но искаме реални, обективни сигнали, за да изкореним веднъж завинаги това грозно поведение, наречено купуване на гласове през инструментите на социалната политика. Надяваме са да са разбрали, всички (бел. на ред – в дома в Благоевград), като че ли приеха с разбиране това, което им казваме, защото ние им казваме, че ако имат натиск от когото и да е било ще бъдат защитени, но ако си позволят да бъдат подвластни на един или друг местен авторитет, политически лидер или който и да е било ще бъдем абсолютно безкомпромисни“, прибави министърът.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.