Хасан Адемов.
По думите му всички, които получават пенсии в общ размер от 390 евро, ще вземат допълнително по 50 евро. По 20 евро ще вземат тези, които получават пенсия между 390 и 620 евро.
"Много добре знаете, че служебният кабинет има за цел до подпомага най-уязвимите граждани. Увеличаваме броя на тези, които са подкрепи за Великденските празници в сравнение с това, което са получавали през миналата година като коледни и великденски надбавки. Увеличението е до 80%. До сега подкрепените пенсионери са били до 33%, тоест само тези до линията на бедност", каза още Адемов.
Социалният министър заяви, че средствата, които са необходими за тази подкрепа, са в размер на 57 800 000 евро. "Убедени сме, че това е мярка в правилна посока. Ако искаме през следващите години, тази подкрепа да не зависи от волята на една или друга политическа сила, трябва да направим всичко възможно да приемем изготвения от МТСП Законопроект за социално подпомагаме. От тази подкрепа имат нужда не само българските пенсионери, а и хора с увреждания, семейства с ниски доходи и т.н.", допълни той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.