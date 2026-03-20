Хасан Адемов, който се включи в пленарната сесия на ИСС.
Основните теми в дискусията бяха ситуацията във водния сектор, както и работата на т.нар. платформени работници.
"Когато говорим за цена на водата, за структурните проблеми на сектор водоснабдяване, това има и своите социални измерения", заяви Адемов. Той допълни, че целта на системата за социално подпомагане е да покрива базовите нужди в това число и от водоснабдяване.
Той припомни, че през 2023 година в Закона за социално подпомагане е въведена линията на бедност като база за определяне на средствата, необходими за покриване на потребности от първостепенно жизнено значение.
България трябва да ратифицира директивата за т.нар платформени работници през 2026 година. Целта е да се определи кога заетостта през платформи, като тези за доставка например, е трудова и кога става въпрос за заетост, която е в обхвата на гражданските договори. В Министерството на труда и социалната политика вече има създадена работна група, която работи по темата.
"Дано вашата работа е ползотворна, за да може работната група, парламентът и правителството да бъдат подпомогнати при вземането на решение“, заяви Адемов.
