Министри обясниха в прав текст ползите от еврото
Автор: Диана Бикова 16:35
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се провежда този следобед в Пловдив. Участват министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, министърът на електронното управление Валентин Мундров, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на околната среда и водите Манол Генов и др. Символични домакини са заместник-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров, предават репортери на Plovdiv24.bg.

Кметът Костадин Димитров съобщи, че местната нормативна уредба вече е променена и изрази увереност, че Пловдив със своя потенциал ще бъде двигател на процеса. 

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев припомни, че България е извървяла дълъг път и увери, че бюджетният процес ще бъде съобразен със строги изисквания. 

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов заяви, че присъединяването ще укрепи икономиката и ще въведе спокойствие у гражданите, а опитът на държавите, въвели еврото преди България, показва, че доходите нарастват по-бързо, хората стават по-богати, бизнесът печели нови партньорства. По думите му България вече усеща ползите, като първият знак на доверие е от международните финансови пазари и повишаването на кредитния рейтинг на страната. Най-големите печеливши, според Дилов, ще са малките и средните предприятия, заради отпадането на превалутирането. 

Основната отговорност на държавната администрация е да следи да няма увеличаване на цените и да няма закръгляване, за да не се допуска увеличаване на цените. Двойното обозначаване в лева и евро остава до 8 август 2026 г. 

Министерството на електронното управление е институцията, която провежда хоризонталните политики и подпомага всички в процеса на преминаването към еврото. Ведомството има ключова роля, тъй като координира и контролира готовността на държавната администрация за плавен преход. В публичната електронна платформа на МЕУ всеки може да види какъв е напредъкът на администрациите, а именно - над 97%, съобщи министър Валентин Мундров.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни, че ползата от въвеждането на еврото е възможността да привличаме повече инвеститори, които стават български инвеститори и разкриват работни места. Обърна се конкретно към адвокатите: "Нищо страшно няма, 20 държави са членове, ние сме 21-вата".

Според министъра на околната среда и водите Манол Генов въвеждането на еврото ще донесе много преки ползи за българския бизнес. 

Повече гледайте в прикаченото видео.


