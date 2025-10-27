ЗАРЕЖДАНЕ...
Министреството на иновациите подкрепя авангардно изследване на БАН с потенциал за пробив в световната наука
Според Международната агенция за атомна енергия (IAEA) ядреният синтез е източник на почти неограничена, безопасна и чиста енергия. Именно чрез този процес се "захранват“ звездите и Слънцето. В световен мащаб се полагат значителни научни усилия за постигането и приложението му. Наскоро в лаборатория на ИТФФ, за пръв път в света, експериментално беше получена реакция на ядрен синтез в условията на фемтосекундно лазерно излъчване. Т.е., чрез ултра къси импулси с висока мощност за изключително кратък период от време. Опитът е на четирима учени от Института по физика на твърдото тяло и Института по електроника на БАН.
Усилията им ще бъдат подкрепени от бившия председател на Академията акад. Никола Съботинов и директора на ИФТТ доц. Екатерина Йорданова. С финансирането по Програмата за научни изследвания те ще опитат да развият и оптимизират този български иновативен метод за ядрен синтез. Това ще бъде уникален експеримент не само за България, но и в световен мащаб. Способът на БАН е по-компактен, с по-ниска консумация на енергия и по-висока безопасност спрямо използваните в САЩ и ЕC.
При успешна реализация проектът може да доведе до революция в производството на ядрена енергия, като ще позволи използването на по-малки и ефективни реактори. Това ще даде възможност на страната ни да развива технологии, патенти и индустриални партньорства, включително с участието на малки и средни предприятия и научни организации. Така България може да се нареди сред лидерите в авангардните изследвания и да има съществен принос към европейската зелена и енергийна трансформация.
