По повод Европейската седмица за превенция на рака на маточната шийка (19-25 януари) служители на Министерството на здравеопазването се включиха с лични послания в специално видео, насочено към информираността, профилактиката и отговорността към собственото здраве и здравето на близките ни.Европейската седмица за превенция на рака на маточната шийка се отбелязва ежегодно по инициатива на европейски и международни здравни организации с цел повишаване на обществената осведоменост за заболяването, за ролята на ваксинацията срещу човешкия папилома вирус (HPV), профилактичните прегледи и скрининга за ракови заболявания. По данни на Европейска комисия ракът на маточната шийка е сред онкологичните заболявания, които могат да бъдат предотвратени в най-голяма степен чрез ефективни превантивни политики, включително ваксинация и организиран скрининг.Ракът на маточната шийка често е определян като "рак на младите", тъй като заема второ място по честота сред онкологичните заболявания при жените на възраст между 15 и 44 години. В световен план, заболяването се нарежда на 4-то място сред най-често срещаните онкологични заболявания при жените, като в държави с въведени имунизационни и скринингови програми, то е едва на 10-11 място по честота.В България в тази посока вече се реализират последователни и дългосрочни мерки. В сила е Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025–2030 г. Чрез нея се осигурява безплатна имунизация по желание на момичета на възраст от 10 до 18 ненавършени години и на момчета на възраст от 10 до 14 ненавършени години.Програмата е ключов елемент от усилията за намаляване на заболеваемостта от HPV-свързаните ракови заболявания, сред които ракът на маточната шийка е водещ.През настоящата година предстои и стартирането на Национална скринингова кампания за рак на маточната шийка, която се реализира в изпълнение на Националния план за борба с рака в Република България 2027.Скринингът предвижда извършване на медико-диагностични изследвания за установяване на инфекция с човешки папилома вирус (HPV) в цервикална проба. Целевата група включва жени на възраст между 25 и 65 години, независимо от здравноосигурителния им статус и фамилната обремененост.