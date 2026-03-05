ЗАРЕЖДАНЕ...
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
По налична към момента информация стотици български граждани – както туристи на организирани пътувания, така и индивидуално пътуващи – продължават да се намират на територията на ОАЕ. С оглед своевременното им извеждане, Министерството на туризма работи в тясна координация с туристически организации и туроператори в България за уточняване на списъците с техните туристи, които се намират в региона.
Организацията на евакуационните полети се осъществява в координация с Министерството на външните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация“.
